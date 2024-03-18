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18 марта, 08:19

В Шушарах врачи спасают жизнь младенца после обрезания на дому

Новорождённого мальчика из петербургских Шушар увезли на скорой в больницу из-за последствий домашнего обрезания. Сейчас малыша спасают врачи, передаёт "Mash на Мойке". По предварительный данным, деликатная операция понадобилась младенцу по медицинским показаниям, но, чтобы провести её, родители не стали оформлять ребёнка в стационар, а пригласили хирурга на дом. Телеграм-канал пишет, это был профессионал, сотрудник ЦРБ Тосно.

Тем не менее обрезание в домашних условиях, как это часто бывает, привело к негативным последствиям: у крошечного пациента началось кровотечение, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Врачи поделились самыми тупыми вещами, о которых им врали пациенты, и это пример, как делать не надо
Врачи поделились самыми тупыми вещами, о которых им врали пациенты, и это пример, как делать не надо

Отметим, что подобные операции нередко заканчиваются плачевно. Летом 2022 года в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому и даже лишился части пениса. А в январе 2023-го младенец из Магнитогорска попал в больницу в тяжёлом состоянии после кустарного обрезания, проведённого на дому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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