В Шушарах врачи спасают жизнь младенца после обрезания на дому
Новорождённого мальчика из петербургских Шушар увезли на скорой в больницу из-за последствий домашнего обрезания. Сейчас малыша спасают врачи, передаёт "Mash на Мойке". По предварительный данным, деликатная операция понадобилась младенцу по медицинским показаниям, но, чтобы провести её, родители не стали оформлять ребёнка в стационар, а пригласили хирурга на дом. Телеграм-канал пишет, это был профессионал, сотрудник ЦРБ Тосно.
Тем не менее обрезание в домашних условиях, как это часто бывает, привело к негативным последствиям: у крошечного пациента началось кровотечение, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Отметим, что подобные операции нередко заканчиваются плачевно. Летом 2022 года в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому и даже лишился части пениса. А в январе 2023-го младенец из Магнитогорска попал в больницу в тяжёлом состоянии после кустарного обрезания, проведённого на дому.
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