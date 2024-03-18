В Шушарах врачи спасают жизнь младенца после обрезания на дому

Новорождённого мальчика из петербургских Шушар увезли на скорой в больницу из-за последствий домашнего обрезания. Сейчас малыша спасают врачи, передаёт "Mash на Мойке". По предварительный данным, деликатная операция понадобилась младенцу по медицинским показаниям, но, чтобы провести её, родители не стали оформлять ребёнка в стационар, а пригласили хирурга на дом. Телеграм-канал пишет, это был профессионал, сотрудник ЦРБ Тосно.