Врачи поделились самыми тупыми вещами, о которых им врали пациенты, и это пример, как делать не надо

Врачи имеют дело с пациентами, которые иногда могут врать им о своём здоровье. Некоторое подобное враньё может быть безобидным, а вот другие случаи способны усугубить состояние пациента и испортить жизнь доктору. Врачи со всего мира поделились самыми тупыми вещами, о которых им врали больные, а мы выбрали наиболее забавные из них.

"Врач: Курите ли вы сигареты? Пациент: Нет, я бросил! Врач: Когда вы бросили? Пациент: Сегодня утром", — BagelAmpersandLox.

"Частью моих профессиональных задач является работа с медицинскими записями. И мне больше всего нравится, когда уже по заметкам врачей и их тону понятно, насколько те сыты по горло враньём пациентов. Например: "Пациента во время колоноскопии спросили, употреблял ли он твёрдую пищу за 24 часа до процедуры, пациент говорил, что нет. В ходе процедуры в толстой кишке обнаружили несколько десятков зёрен кукурузы, что невозможно, если он говорит правду. Пациент был специально проинструктирован не употреблять кукурузу задолго до приёма", — YourStolenCharizard.

Примеры, почему никогда не стоит врать врачам, даже если правду говорить стыдно. Фото © Freepik

"Очень часто врут о курении. А это всегда риск, что перелом может не срастись. Когда я захожу в комнату для осмотра пациента, а от него разит сигаретами, то прекрасно понимаю, что он курит. Но все будут уверять, что это не так. Прежде чем записать их на повторную операцию, я обычно заказываю анализ мочи на метаболиты никотина — чаще всего результат приходит положительный", — Anthrotekkk.

"Честно говоря, "самая глупая" ложь — о том, сколько алкоголя или других веществ они употребили. Всё бы ничего, но в определённых случаях резкое прекращение их потребления может буквально убить человека, ему понадобится много других лекарств от нас. Так что, честно говоря, мне вообще наплевать, что вы там употребляете. Я просто хочу, чтобы вам не стало хуже", — Shazamshazam2.

"Однажды пришёл парень с раной на голени — по его словам, результатом аварии на велосипеде. Рентген показал пулю внутри его голеностопного сустава. Он случайно сам себе выстрелил. До сих пор поражаюсь, как юноша умудрился себе ничего не сломать", — Cybariss.

Как враньё пациентов может стоить им здоровья и даже жизни. Фото © Freepik / pressfoto

"Я плюхнулся на диван, а там между подушками торчал огурец. Так он в меня и попал…" — B1Turb0.

"Возраст! Вот была у меня женщина, говорила, что ей тридцать, хотя явно выглядела старше. Ну ладно, перехожу к другим вопросам. Смотрю на её медкарту, лабораторные отчёты и вижу реальный возраст — 41. Ну и как теперь? В чём вообще суть лгать медперсоналу? Тут вопрос жизни и смерти, а не профиль в "Тиндере" заполняем", — BariumBromide2.

"Женщина приходит на приём с жалобами на выделения из влагалища и чувство дискомфорта. При гинекологическом осмотре сначала выявляется выраженная молочница, но и это ещё не всё! Во влагалище было обнаружено инородное тело. Я спрашиваю: "Внутри что-то застряло?" Она отвечает: "Нет, не знаю, что там". Смотрим дальше, а там целый мандарин в кожуре. Её реакция меня убила: "Ах, это! Мы слышали, что это улучшит нашу фертильность…" — Drilmagus.

Самые тупые вещи, о которых пациенты врали своим врачам. Фото © Freepik / gpointstudio

"Употреблял запрещённые вещества накануне плановой операции, но никому об этом, конечно же, не сообщил заранее. Остановка сердца. Бета-блокаторы и наркотики плохо сочетаются", — ImaMormon.

"Пришёл пациент в отделение неотложной помощи с полотенцем на паху, весь в крови. Утверждал, что резал овощи на кухне и нож соскользнул. Док смотрит, а у парня там ужас, месиво кровавое. Пришлось среди ночи вызывать уролога для консультации. В конце концов парень признался, что так пытался сделать себе обрезание, потому что не хотел платить 200 баксов. Уролог смог помочь спасти его "хозяйство", но экстренная операция на пенисе стоила чертовски больше 200 долларов", — southernmayd.