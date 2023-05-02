Проверьте себя: 6 пар вещей, которые как две капли похожи друг на друга, но такие разные

В мире придумано уже столько вещей, что запутаться в их названиях, предназначении и внешнем виде совершенно не стыдно. Но всё же, ради интереса, проверьте себя, знаете ли вы, что именно зовётся определённым словом, какая разница между предметами и как они выглядят? Ведь кружка — это вам не чашка, а между макаронами и пастой есть огромная разница.

Эпиляция и депиляция

6 пар слов, значение которых все путают между собой. Фото © freepik

И та, и та процедуры предназначены для удаления нежелательных волосков на теле. Важен лишь принцип работы. Эпиляцией называют метод, при котором происходит воздействие на волосяной фолликул, разрушающий его. В то время как депиляция — просто процедура по удалению волосиков, без изменений их структуры. Сюда относятся шугаринг, бритьё и даже эпилятор.

Холодный кофе и кофе со льдом

Так, ну а что тут может быть не так, подумаете вы. Это же всё про напиток кофе в холодном его исполнении? И да, и нет. Кофе со льдом — это самый обычный эспрессо, латте или капучино с добавлением в него льда. Технология тут никак не меняется. А вот холодный кофе — уже напиток, изначально приготовленный иначе. Для него кофе крупного помола настаивают, замачивая в холодной воде от 12 до 24 часов.

Кружка и чашка

В чём различия между кружкой и чашкой? Фото © freepik

Два предмета посуды, которые есть в каждом доме. Различия, хоть и не существенные, но всё же имеются. Чашка предназначена для питья в первую очередь горячих напитков, обычно имеет небольшой объём. А вот кружка, как правило, обладает ёмкостью гораздо большей.

Специи и приправы

Запутаться, что есть специи, а что — приправы очень легко, ведь всё это нацелено на улучшение качества и вкуса у блюда. Вот только есть пара нюансов. Специями называют то, что усиливает вкус и придаёт сладкий, солёный или острый привкус (соль, сахар, лимонная кислота). А приправы — смесь из нескольких компонентов, которые помогают добиться специфического и особого вкуса (кетчуп, хмели-сунели, карри, ваниль).

Панама и федора

Две шляпы, которые очень даже похожи между собой, в чём тогда подвох? Основное их различие в материале, из которого головные уборы производят, как и предполагаемый сезон носки. Панама предназначена для жаркой погоды и изготавливается часто из плетёной соломы. А вот федору принято носить в холодное время года, поэтому шляпу делают из войлока или шерсти, чаще всего коричневого или чёрного цветов.

Макароны и паста

Какие бывают макароны и почему они называются пастой? Фото © freepik