Врачи из Екатеринбурга и Москвы пересадили печень девочке, отравившейся поганкой

Врачи из Екатеринбурга и Москвы спасли жизнь пятилетней свердловчанке, которая отравилась бледной поганкой. Яд успел поразить печень, поэтому было принято решение пересаживать орган от мамы ребёнка, сообщила пресс-служба главной детской больницы Урала. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии в середине июля, и счёт шёл буквально на часы.

"Девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отёка головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр (Москву. — Прим. Life.ru) для подготовки к операции — донором была выбрана мама", — пояснили в больнице.

Перелёт, как и саму операцию, оплатил Фонд святой Екатерины. Спустя несколько дней девочку перевели в палату к родителям из реанимации. Как пишет URA.ru, в течение трёх недель пациентка пошла на поправку, однако за её состоянием до сих пор наблюдают специалисты.