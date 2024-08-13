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13 августа, 09:38

Врачи из Екатеринбурга и Москвы пересадили печень девочке, отравившейся поганкой

Врачи из Екатеринбурга и Москвы спасли жизнь пятилетней свердловчанке, которая отравилась бледной поганкой. Яд успел поразить печень, поэтому было принято решение пересаживать орган от мамы ребёнка, сообщила пресс-служба главной детской больницы Урала. Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии в середине июля, и счёт шёл буквально на часы.

"Девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отёка головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр (Москву. — Прим. Life.ru) для подготовки к операции — донором была выбрана мама", — пояснили в больнице.

Перелёт, как и саму операцию, оплатил Фонд святой Екатерины. Спустя несколько дней девочку перевели в палату к родителям из реанимации. Как пишет URA.ru, в течение трёх недель пациентка пошла на поправку, однако за её состоянием до сих пор наблюдают специалисты.

Учёные нашли способ омолодить печень
Учёные нашли способ омолодить печень

Недавно российские медики извлекли из печени пациента огромного ленточного червя. Уникальная операция была проведена в Нижегородском областном онкодиспансере. Иностранные врачи предлагали несчастному пересадку органа, но в России печень удалось сохранить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Николай Рюмин
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