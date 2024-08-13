Попавшемуся на налоговых нарушениях бизнесу стали снижать штрафы из-за эффекта от санкций Запада
РБК: Арбитражные суды начали из-за влияния санкций снижать налоговые штрафы
Российские арбитражные суды начали учитывать санкции как смягчающий фактор при налоговых нарушениях, заявили журналистам юристы. И уже есть несколько примеров, когда итоговый штраф сильно уменьшался.
Как пишет РБК, в конце июля Арбитражный суд Томской области не стал выступать против восьмикратного снижения суммы штрафа в деле о взысканиях с местного Дворца зрелищ и спорта. В Федеральной налоговой службе (ФНС) объяснили это в том числе эффектом от ограничительных мер Запада против экономики РФ.
Также сумму штрафа удалось снизить клиенту из IT-отрасли, занимающемуся разработкой программного обеспечения для туристической индустрии. Правда, суд должен услышать, как именно санкции влияют на деятельность физического лица и организации.
Ранее Верховный суд предложил разрешить приостанавливать уголовные дела участников спецоперации на стадии суда, а не только следствия. Разработанный законопроект предлагает внести изменения в статью "Освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на службу".
Shutterstock / FOTODOM / E. O.