Попавшемуся на налоговых нарушениях бизнесу стали снижать штрафы из-за эффекта от санкций Запада

Российские арбитражные суды начали учитывать санкции как смягчающий фактор при налоговых нарушениях, заявили журналистам юристы. И уже есть несколько примеров, когда итоговый штраф сильно уменьшался.

Как пишет РБК, в конце июля Арбитражный суд Томской области не стал выступать против восьмикратного снижения суммы штрафа в деле о взысканиях с местного Дворца зрелищ и спорта. В Федеральной налоговой службе (ФНС) объяснили это в том числе эффектом от ограничительных мер Запада против экономики РФ.

Также сумму штрафа удалось снизить клиенту из IT-отрасли, занимающемуся разработкой программного обеспечения для туристической индустрии. Правда, суд должен услышать, как именно санкции влияют на деятельность физического лица и организации.