Совфед призвал к уголовному наказанию для блогеров за фейки о событиях в Курской области

В Совете Федерации призвали ввести ответственность для блогеров, которые распространяют фейки о ходе контртеррористической операции в приграничных с Украиной регионах России. В частности, о такой необходимости заявила сенатор, член Комитета по социальной политике Наталия Косихина.

По её словам, блогеры должны понимать и осознавать последствия, "которые они могут понести за свои опрометчивые заявления", особенно, когда речь идёт о таких чувствительных вещах, как события в российском приграничье.

"Считаю, что в данном вопросе необходимо наказывать вплоть до уголовной ответственности лиц, занимающихся блогерской деятельностью и разносящих через социальные сети и мессенджеры непроверенную и основанную исключительно на личных домыслах и убеждениях информацию", — приводят слова Косихиной РИА "Новости".