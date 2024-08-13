Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:31

Совфед призвал к уголовному наказанию для блогеров за фейки о событиях в Курской области

Сенатор Косихина призвала строже наказывать за фейки о КТО в приграничье

В Совете Федерации призвали ввести ответственность для блогеров, которые распространяют фейки о ходе контртеррористической операции в приграничных с Украиной регионах России. В частности, о такой необходимости заявила сенатор, член Комитета по социальной политике Наталия Косихина.

По её словам, блогеры должны понимать и осознавать последствия, "которые они могут понести за свои опрометчивые заявления", особенно, когда речь идёт о таких чувствительных вещах, как события в российском приграничье.

"Считаю, что в данном вопросе необходимо наказывать вплоть до уголовной ответственности лиц, занимающихся блогерской деятельностью и разносящих через социальные сети и мессенджеры непроверенную и основанную исключительно на личных домыслах и убеждениях информацию", — приводят слова Косихиной РИА "Новости".

Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО
Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО

Ранее властям Курской области пришлось опровергать информацию об "эвакуации" и "скором захвате Курской АЭС" в Курчатове. Такие сообщения поступали местным жителям, но это — работа украинских спецслужб.

Обложка ©

Пресс-служба Совета Федерации

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Законы
  • Совет Федерации
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров