Совфед призвал к уголовному наказанию для блогеров за фейки о событиях в Курской области
Сенатор Косихина призвала строже наказывать за фейки о КТО в приграничье
В Совете Федерации призвали ввести ответственность для блогеров, которые распространяют фейки о ходе контртеррористической операции в приграничных с Украиной регионах России. В частности, о такой необходимости заявила сенатор, член Комитета по социальной политике Наталия Косихина.
По её словам, блогеры должны понимать и осознавать последствия, "которые они могут понести за свои опрометчивые заявления", особенно, когда речь идёт о таких чувствительных вещах, как события в российском приграничье.
"Считаю, что в данном вопросе необходимо наказывать вплоть до уголовной ответственности лиц, занимающихся блогерской деятельностью и разносящих через социальные сети и мессенджеры непроверенную и основанную исключительно на личных домыслах и убеждениях информацию", — приводят слова Косихиной РИА "Новости".
Ранее властям Курской области пришлось опровергать информацию об "эвакуации" и "скором захвате Курской АЭС" в Курчатове. Такие сообщения поступали местным жителям, но это — работа украинских спецслужб.