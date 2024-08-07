Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО

Минувшей ночью украинская ЦИПсО вбросила в сеть дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Видео наделало много шума, ведь отличить подлинник от липы было сложно: украинские спецслужбы взяли картинку реального видеообращения врио главы региона и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Life.ru решил выяснить у начальника отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофея Ви, есть ли работающие приёмы, которые помогут обезопасить себя от лживой информации. В данном случае, говорит эксперт, всё было просто: достаточно было зайти в официальный телеграм-канал Алексея Смирнова и убедиться, что никаких призывов идти в военкоматы или создавать народное ополчение, там нет.

Это работает не только со Смирновым, но и со всеми остальными официальными лицами. Главы абсолютно всех приграничных регионов и областей завели свои официальные каналы в соцсетях, в Telegram, в ВК, и в любой момент времени можно зайти туда и проверить информацию. Если появляется какое-то подозрительное видео, и оно не опубликовано в официальном Telegram-канале, абсолютно очевидно, что это фейк, никаких сомнений здесь быть не может. Тимофей Ви Начальник отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог"

По словам собеседника Life.ru, определить, является ли видео фейком только по визуалу в наше время почти невозможно — технологии обмана развиваются слишком быстро. Но если вы знакомы с предыдущими выступлениями Алексея Смирнова, то можете обратить внимание на несоответствие тембра его голоса.