Дипфейк с курским губернатором: Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО
Охотник за фейками Тимофей Ви: "Подставного" губернатора Смирнова выдал голос
В Сети распространилось видео с призывом главы Курской области вооружаться для защиты региона, созданное с помощью технологии deepfake. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Минувшей ночью украинская ЦИПсО вбросила в сеть дипфейк с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Видео наделало много шума, ведь отличить подлинник от липы было сложно: украинские спецслужбы взяли картинку реального видеообращения врио главы региона и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Life.ru решил выяснить у начальника отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофея Ви, есть ли работающие приёмы, которые помогут обезопасить себя от лживой информации. В данном случае, говорит эксперт, всё было просто: достаточно было зайти в официальный телеграм-канал Алексея Смирнова и убедиться, что никаких призывов идти в военкоматы или создавать народное ополчение, там нет.
Это работает не только со Смирновым, но и со всеми остальными официальными лицами. Главы абсолютно всех приграничных регионов и областей завели свои официальные каналы в соцсетях, в Telegram, в ВК, и в любой момент времени можно зайти туда и проверить информацию. Если появляется какое-то подозрительное видео, и оно не опубликовано в официальном Telegram-канале, абсолютно очевидно, что это фейк, никаких сомнений здесь быть не может.
По словам собеседника Life.ru, определить, является ли видео фейком только по визуалу в наше время почти невозможно — технологии обмана развиваются слишком быстро. Но если вы знакомы с предыдущими выступлениями Алексея Смирнова, то можете обратить внимание на несоответствие тембра его голоса.
"Но что касается видео, то здесь подделка очень высокого качества. И даже человек, знакомый со Смирновым и знающий, как он выглядит, как он себя ведёт, какая у него мимика, с очень большим трудом может что-то заподозрить", — заключил Охотник за фейками Тимофей Ви.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной.