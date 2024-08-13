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13 августа, 09:28
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Опубликовано видео со стоящими на коленях пленными бойцами ВСУ в Курской области

Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео с группой солдат ВСУ, захваченных в плен в Курской области. Украинские военные стоят на коленях с завязанными глазами и по команде обращаются к пленившим их российским бойцам.

Пленные бойцы ВСУ в Курской области © Telegram/"Операция Z: Военкоры Русской Весны"

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Ранее СМИ сообщали, что военные ВСУ, отправленные командованием в Курскую область, продержались на территории РФ около суток и попали в плен. Всего в составе захваченной группы семь человек.

Обложка ©

Telegram/"Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Александра Вишнякова
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