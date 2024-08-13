Опубликовано видео со стоящими на коленях пленными бойцами ВСУ в Курской области

Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" опубликовал видео с группой солдат ВСУ, захваченных в плен в Курской области. Украинские военные стоят на коленях с завязанными глазами и по команде обращаются к пленившим их российским бойцам.

Ранее СМИ сообщали, что военные ВСУ, отправленные командованием в Курскую область, продержались на территории РФ около суток и попали в плен. Всего в составе захваченной группы семь человек.