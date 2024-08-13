Москвичка отсудила у бывшего кожаное бельё, фен, резинки для волос и собаку

В августе прошлого года девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что бывший удерживает её личные вещи в своей квартире. Однако правоохранители заводить дело не стали, после чего москвичка обратилась в суд. В исковом заявлении она перечислила все вещи, оставленные у экс-бойфренда. Помимо собаки, фена, резинок белья, среди них были пиджаки, компьютер, брендовые туфли, плащ и сумки, косметика и сланцы. В итоге суд встал на сторону девушки. Тем не менее ответчик пообещал отдать всё перечисленное только после того, как бывшая вернёт ему деньги, которые он ей якобы одалживал. Конкретная сумма не раскрывается.