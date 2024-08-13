Москвичка отсудила у бывшего кожаное бельё, фен, резинки для волос и собаку
Басманный суд Москвы обязал местного жителя вернуть бывшей возлюбленной фен, кожаное бельё, резинки для волос и собаку породы йоркширский терьер. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на материалы дела.
В августе прошлого года девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что бывший удерживает её личные вещи в своей квартире. Однако правоохранители заводить дело не стали, после чего москвичка обратилась в суд. В исковом заявлении она перечислила все вещи, оставленные у экс-бойфренда. Помимо собаки, фена, резинок белья, среди них были пиджаки, компьютер, брендовые туфли, плащ и сумки, косметика и сланцы. В итоге суд встал на сторону девушки. Тем не менее ответчик пообещал отдать всё перечисленное только после того, как бывшая вернёт ему деньги, которые он ей якобы одалживал. Конкретная сумма не раскрывается.
А ранее сообщалось, что москвичка отсудила у продавщицы 12 тысяч рублей за орхидею не того цвета. Женщина приобрела цветок, а когда он зацвёл, оказалось, что результат вовсе не тот, который ей обещали. В итоге суд встал на сторону покупательницы.
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