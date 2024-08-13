Спецслужбы и террористы активизировали вербовку россиян, заявил Бортников

В последнее время иностранные спецслужбы всё чаще предпринимают попытке по вовлечению россиян в террористическую деятельность. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников. Для этого при содействии западного разведсообщества была развёрнута беспрецедентная информационная кампания.

"Предпринимаются попытки создания очагов социальной напряжённости, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе", — отметил Бортников, выступая на заседании НАК.

Также глава ведомства указал на сохранение опасности со стороны нетрадиционных для РФ течений ислама, которые пытаются насаждать жителям Северного Кавказа и Центральной Азии. За текущий год, по словам Бортникова, были найдены и ликвидированы 45 террористических ячеек.