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13 августа, 10:26

Abrams, Bradley и 635 ВСУшников: Стало известно, как за сутки отличилась наша группировка "Центр"

Группировка "Центр" в зоне СВО ликвидировала до 635 бойцов ВСУ и танк "Abrams"

До 635 военнослужащих составили потери ВСУ в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Центр". Об этом сообщили на брифинге в Минобороны во вторник, 13 августа.

Среди потерь противника перечислены американский танк "Abrams", боевая машина пехоты "Bradley", три гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 — тоже производства США.

По данным военного ведомства, в течение суток наши защитники нанесли поражение формированиям четырём механизированным, и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Тяжелее всего противнику пришлось в районе Торецка, но отличились наши парни и в районе населённых пунктов Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две 155-мм гаубицы производства США в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Запад".

Обложка ©

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Алексей Берковиц
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