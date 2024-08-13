Abrams, Bradley и 635 ВСУшников: Стало известно, как за сутки отличилась наша группировка "Центр"
Группировка "Центр" в зоне СВО ликвидировала до 635 бойцов ВСУ и танк "Abrams"
До 635 военнослужащих составили потери ВСУ в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Центр". Об этом сообщили на брифинге в Минобороны во вторник, 13 августа.
Среди потерь противника перечислены американский танк "Abrams", боевая машина пехоты "Bradley", три гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 — тоже производства США.
По данным военного ведомства, в течение суток наши защитники нанесли поражение формированиям четырём механизированным, и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Тяжелее всего противнику пришлось в районе Торецка, но отличились наши парни и в районе населённых пунктов Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две 155-мм гаубицы производства США в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Запад".
Дмитрий Ягодкин/ТАСС