Abrams, Bradley и 635 ВСУшников: Стало известно, как за сутки отличилась наша группировка "Центр"

До 635 военнослужащих составили потери ВСУ в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Центр". Об этом сообщили на брифинге в Минобороны во вторник, 13 августа.

Среди потерь противника перечислены американский танк "Abrams", боевая машина пехоты "Bradley", три гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 — тоже производства США.