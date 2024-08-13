Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 11:19

Туристы из РФ стали чаще прибегать к стыковочным рейсам для поездок в ЕС

Россияне стали чаще приобретать билеты на стыковочные рейсы при поездках в Европу, указывают эксперты. Такие поездки выходят дешевле прямых, особенно в "горячий" сезон, но и требуют больше времени, чтобы добраться в пункт назначения.

По данным "Коммерсанта", спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за год вырос минимум на 20% в зависимости от направления. Причём увеличение числа таких рейсов, как ожидается, приведёт к росту популярности Европы наших туристов.

"Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова.

Оказались в заложниках: Российские туристы застряли в аэропорту Венесуэлы из-за протестов
Оказались в заложниках: Российские туристы застряли в аэропорту Венесуэлы из-за протестов

Напомним, венгрия стала одним из лидеров по росту популярности среди российских путешественников. Согласно последнему исследованию, в республику собираются поехать в четыре раза больше человек, чем раньше. В целом же доля зарубежных заказов выросла до 53%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Матвей Константинов
  • Новости
  • ЕС
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров