Туристы из РФ стали чаще прибегать к стыковочным рейсам для поездок в ЕС

Россияне стали чаще приобретать билеты на стыковочные рейсы при поездках в Европу, указывают эксперты. Такие поездки выходят дешевле прямых, особенно в "горячий" сезон, но и требуют больше времени, чтобы добраться в пункт назначения.

По данным "Коммерсанта", спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за год вырос минимум на 20% в зависимости от направления. Причём увеличение числа таких рейсов, как ожидается, приведёт к росту популярности Европы наших туристов.

"Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова.