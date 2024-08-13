Туристы из РФ стали чаще прибегать к стыковочным рейсам для поездок в ЕС
Россияне стали чаще приобретать билеты на стыковочные рейсы при поездках в Европу, указывают эксперты. Такие поездки выходят дешевле прямых, особенно в "горячий" сезон, но и требуют больше времени, чтобы добраться в пункт назначения.
По данным "Коммерсанта", спрос на поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр за год вырос минимум на 20% в зависимости от направления. Причём увеличение числа таких рейсов, как ожидается, приведёт к росту популярности Европы наших туристов.
"Раньше в роли хабов доминировали Стамбул, Дубай и Белград, сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии", — отметила управляющий директор сервиса "Островок" Дарья Кочеткова.
Напомним, венгрия стала одним из лидеров по росту популярности среди российских путешественников. Согласно последнему исследованию, в республику собираются поехать в четыре раза больше человек, чем раньше. В целом же доля зарубежных заказов выросла до 53%.
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