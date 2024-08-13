Пособницу ГУР из воинской части отправили под стражу

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области публикует видео задержания сотрудницы одной из воинских частей Южного военного округа, попавшейся на сотрудничестве с украинской разведкой. На нём — захват подозреваемой и обыск у неё дома.

Задержание пособницы Киева в Ростове-на-Дону. Видео © УФСБ по Ростовской области

Также виден фрагмент заседания суда. К слову, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону уже заключил женщину под стражу. Она пробудет в СИЗО минимум два месяца.