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13 августа, 11:44

Пособницу ГУР из воинской части отправили под стражу

ФСБ показало видео задержания сотрудницы воинской части, сотрудничавшей с Киевом

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области публикует видео задержания сотрудницы одной из воинских частей Южного военного округа, попавшейся на сотрудничестве с украинской разведкой. На нём — захват подозреваемой и обыск у неё дома.

Задержание пособницы Киева в Ростове-на-Дону. Видео © УФСБ по Ростовской области

Также виден фрагмент заседания суда. К слову, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону уже заключил женщину под стражу. Она пробудет в СИЗО минимум два месяца.

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Напомним, о задержании сотрудницы одной из воинских частей Южного военного округа стало известно 13 августа. В январе 2023 года женщина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины устроилась работать на объект, где начала собирать секретные сведения. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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ФСБ России

Матвей Константинов
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