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13 августа, 08:26

Сотрудница воинской части на юге России передавала Киеву секреты через мессенджер Signal

ФСБ: Сотрудница одной из воинских частей ЮВО задержана по подозрению в госизмене

Сотрудницу одной из воинских частей в Южного военного Округа задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили журналистам 13 августа в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области. Женщину уличили в том, что она передавала секретные сведения сотрудникам Главного управления разведки Минобороны Украины. Преступное взаимодействие осуществлялось через мессенджер Signal.

"Действуя по заданию украинской стороны, в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа", — сказано в сообщении.

Мессенджер Signal, о котором идёт речь, не принадлежит какой-либо корпорации — его разрабатывает одноимённый некоммерческий фонд только за счёт пожертвований. Особенности Signal - принудительное E2E-шифрование ("из конца в конец"). Это значит, что никто, в том числе владельцы Signal, не могут прочитать сообщения пользователей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MJfotografie.cz

Алексей Берковиц
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