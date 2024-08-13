Выросло число погибших и пострадавших после кассетного удара ВСУ по автобусу в ЛНР
Число погибших после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух
Число погибших после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух. Один из раненых скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти. Ранение было не совместимое с жизнью", — сказала она в разговоре с журналистами.
Тем временем количество пострадавших увеличилось до 31. При этом, по словам Пащенко, 18 человек находятся в тяжёлом и в крайне тяжёлом состоянии, среди них — один ребёнок. У остальных зафиксированы ранения средней и лёгкой степени тяжести.
Напомним, ВСУ днём 13 августа обстреляли кассетными боеприпасами Лисичанск в ЛНР, под удар попал автобус с людьми. Изначально сообщалось, что в результате случившегося погиб один человек и 28 пострадали.
Telegram / Леонид Пасечник