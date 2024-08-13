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13 августа, 12:06

Выросло число погибших и пострадавших после кассетного удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Число погибших после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух

Число погибших после удара ВСУ по автобусу в Лисичанске увеличилось до двух. Один из раненых скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти. Ранение было не совместимое с жизнью", — сказала она в разговоре с журналистами.

Тем временем количество пострадавших увеличилось до 31. При этом, по словам Пащенко, 18 человек находятся в тяжёлом и в крайне тяжёлом состоянии, среди них — один ребёнок. У остальных зафиксированы ранения средней и лёгкой степени тяжести.

Напомним, ВСУ днём 13 августа обстреляли кассетными боеприпасами Лисичанск в ЛНР, под удар попал автобус с людьми. Изначально сообщалось, что в результате случившегося погиб один человек и 28 пострадали.

ВСУ ударили по больнице в Кременной, ранена лаборантка
ВСУ ударили по больнице в Кременной, ранена лаборантка
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Telegram / Леонид Пасечник

Наталья Демьянова
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