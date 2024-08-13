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13 августа, 12:55

ФСИН опровергла данные о госпитализации Дарьи Треповой*

Дарья Трепов*. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Дарья Трепов*. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Данные о госпитализации Дарьи Треповой*, осуждённой на 27 лет лишения свободы по делу о теракту в Санкт-Петербурге, не имеют никакого отношения к реальности. Об этом заявила пресс-служба УФСИН по Мордовии в беседе с ТАСС.

"Осуждённая отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние её здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.

Апелляционный военный суд оставил в силе 27-летний приговор для Дарьи Треповой*
Апелляционный военный суд оставил в силе 27-летний приговор для Дарьи Треповой*

Напомним, что 12 августа появилась информация о госпитализации Треповой* из-за депрессии и раскола личности. Якобы террористку этапировали в ИК-2 у посёлка Явас в Мордовии, однако через несколько дней ей стало плохо, и она оказалась в лечебном исправительном учреждении.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Николай Рюмин
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