ФСИН опровергла данные о госпитализации Дарьи Треповой*

Данные о госпитализации Дарьи Треповой*, осуждённой на 27 лет лишения свободы по делу о теракту в Санкт-Петербурге, не имеют никакого отношения к реальности. Об этом заявила пресс-служба УФСИН по Мордовии в беседе с ТАСС.

"Осуждённая отбывает назначенное судом наказание в исправительном учреждении общего режима. Состояние её здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 августа появилась информация о госпитализации Треповой* из-за депрессии и раскола личности. Якобы террористку этапировали в ИК-2 у посёлка Явас в Мордовии, однако через несколько дней ей стало плохо, и она оказалась в лечебном исправительном учреждении.