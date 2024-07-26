Депрессия и раскол личности: Психиатр проанализировал тревожные рисунки Треповой* из колонии
Mash: Тюремные рисунки Треповой* говорят, что у неё депрессия и раскол личности
Дарья Трепова в суде. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
У Дарьи Треповой*, приговорённой к 27 годам лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского, в колонии развились депрессия и внутренний раскол личности. К такому выводу пришёл эксперт-психиатр, проанализировавший рисунки террористки для товарищей из сообщества российских веганов.
Один из рисунков Дарьи Треповой*. Фото © Mash
Как пишет Mash, характер изображений говорит о её внутренней деструктивности: надежд на оправдание со стороны общества не осталось, свобода ей светит только в 53 года, а перспектив нет никаких. Творчеством она пытается победить депрессию, а штрихи, используемые преступницей, говорят о страдании из-за сломанной судьбы, но не раскаянии.
Напомним, в апреле 2023 года Дарья Трепова* совершила теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский. Во время творческого вечера военкора в одном из баров Санкт-Петербурга девушка передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. Несколько человек пострадали. За теракт украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей. В январе Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в список террористов и экстремистов.