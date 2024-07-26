Депрессия и раскол личности: Психиатр проанализировал тревожные рисунки Треповой* из колонии

У Дарьи Треповой*, приговорённой к 27 годам лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского, в колонии развились депрессия и внутренний раскол личности. К такому выводу пришёл эксперт-психиатр, проанализировавший рисунки террористки для товарищей из сообщества российских веганов.

Как пишет Mash, характер изображений говорит о её внутренней деструктивности: надежд на оправдание со стороны общества не осталось, свобода ей светит только в 53 года, а перспектив нет никаких. Творчеством она пытается победить депрессию, а штрихи, используемые преступницей, говорят о страдании из-за сломанной судьбы, но не раскаянии.