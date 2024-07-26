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26 июля, 07:30

Депрессия и раскол личности: Психиатр проанализировал тревожные рисунки Треповой* из колонии

Mash: Тюремные рисунки Треповой* говорят, что у неё депрессия и раскол личности

Дарья Трепова в суде. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дарья Трепова в суде. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

У Дарьи Треповой*, приговорённой к 27 годам лишения свободы за убийство военкора Владлена Татарского, в колонии развились депрессия и внутренний раскол личности. К такому выводу пришёл эксперт-психиатр, проанализировавший рисунки террористки для товарищей из сообщества российских веганов.

Один из рисунков Дарьи Треповой*. Фото © Mash

Один из рисунков Дарьи Треповой*. Фото © Mash

Как пишет Mash, характер изображений говорит о её внутренней деструктивности: надежд на оправдание со стороны общества не осталось, свобода ей светит только в 53 года, а перспектив нет никаких. Творчеством она пытается победить депрессию, а штрихи, используемые преступницей, говорят о страдании из-за сломанной судьбы, но не раскаянии.

  • Рисунки Дарьи Треповой*. Фото © Mash
    Рисунки Дарьи Треповой*. Фото © Mash
  • Рисунки Дарьи Треповой*. Фото © Mash
    Рисунки Дарьи Треповой*. Фото © Mash

Рисунки Дарьи Треповой*. Фото © Mash

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Напомним, в апреле 2023 года Дарья Трепова* совершила теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский. Во время творческого вечера военкора в одном из баров Санкт-Петербурга девушка передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. Несколько человек пострадали. За теракт украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей. В январе Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
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