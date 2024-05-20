Апелляционный военный суд оставил в силе 27-летний приговор для Дарьи Треповой*

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор для Дарьи Треповой*, устроившей теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Таким образом, обвиняемая отправится в колонию на 27 лет, а её сообщник Дмитрий Касинцев — на 1 год и 9 месяцев. Таким был вердикт 2-го Западного окружного военного суда. Приговор был вынесен 25 января 2024 года.