Апелляционный военный суд оставил в силе 27-летний приговор для Дарьи Треповой*
Осуждённая за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова*. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Апелляционный военный суд оставил в силе приговор для Дарьи Треповой*, устроившей теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Таким образом, обвиняемая отправится в колонию на 27 лет, а её сообщник Дмитрий Касинцев — на 1 год и 9 месяцев. Таким был вердикт 2-го Западного окружного военного суда. Приговор был вынесен 25 января 2024 года.
В ходе сегодняшнего заседания Трепова* извинилась перед вдовой погибшего Валерией Фоминой. Она призналась, что хотела сделать это и раньше, но ей "не хватало духу".
Напомним, что покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в апреле 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. За осуществление теракта украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей через криптокошелёк.
* Внесена в список террористов и экстремистов.