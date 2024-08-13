Так и не выбрался: В Псковской области выяснят судьбу советского пилота, чей самолёт нашли в озере
Со дна озера Максимовец под Псковом поднимают "Як" времён Великой Отечественной
Со дна озера Максимовец в Псковской области поднимают советский истребитель "Як" времён Великой Отечественной войны. В пресс-службе поискового отряда "След "Пантеры" сообщили, что самолёт находился на глубине более шести метров. В работах принимают участие водолазы Аварийно-спасательной службы Твери.
Работы на месте обнаружения самолёта в Псковской области. Фото © VK / ПО ВППОО "След "Пантеры"
Как пишет "Лента.ру", на берег достали две лопасти винта, двигатель и часть фюзеляжа с пятиконечной звездой. Также на обшивке удалось рассмотреть одну цифру бортового номера. Теперь экспертам предстоит большая архивная работа, чтобы установить судьбу пилота. Местные жители, видимо, лично заставшие страшные события, рассказывают, что он так и не смог выбраться из машины.
Обломки советского самолёта, найденного а дне озера в Псковской области. Фото © VK / ПО ВППОО "След "Пантеры"
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