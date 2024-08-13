Замены нет: На УАЗе встали на защиту раскритикованной в НАС легендарной "буханки"

Хоть модель УАЗ-452, которую в народе прозвали "буханкой", была разработана свыше 60 лет назад, заменить её в России пока нечем. Об этом заявили на Ульяновском автомобильном заводе, отвечая на критику микроавтобуса со стороны "Национального автомобильного союза" (НАС).

"Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум некорректно. Но по сей день подобрать ей альтернативу на отечественном рынке трудно, особенно если вспомнить про отдалённые регионы", — отметил один из сотрудников УАЗ в беседе с RG.ru.

По его словам, "буханка" имеет категорию N1G, то есть это фактически полноприводное грузовое транспортное средство. К слову, показатели продаж показывают, что уазик всё ещё не потерял актуальность – с каждым месяцем они только растут и в августе, вероятно, будут в районе 1500.