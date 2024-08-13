На Украине вынесли ещё один приговор Красовскому
На Украине суд заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам
Антон Красовский. Обложка © ТАСС / Виктория Виатрис
Российского журналиста Антона Красовского на Украине заочно приговорили к пяти годам лишения свободы за "публичные призывы к геноциду". Об этом сообщают "Украинские новости".
"При поддержке публичного обвинения прокурорами офиса генерального прокурора суд признал бывшего директора Russia Today виновным в публичных призывах к геноциду", — заявили в офисе генпрокурора Украины.
Уточняется, что пять лет — максимальное наказание по данной статье. Расследование проводила СБУ.
Это уже не первый приговор для Красовского на Украине. В феврале прошлого года его осудили также на пять лет. В СБУ тогда заявили, что с февраля 2022 года журналист публично поддерживал действия РФ на Украине, а также якобы призывал к геноциду украинского народа. Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.