На Украине вынесли ещё один приговор Красовскому

Это уже не первый приговор для Красовского на Украине. В феврале прошлого года его осудили также на пять лет. В СБУ тогда заявили, что с февраля 2022 года журналист публично поддерживал действия РФ на Украине, а также якобы призывал к геноциду украинского народа. Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.