Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 16:51

На Украине вынесли ещё один приговор Красовскому

На Украине суд заочно приговорил журналиста Красовского к пяти годам

Антон Красовский. Обложка © ТАСС / Виктория Виатрис

Антон Красовский. Обложка © ТАСС / Виктория Виатрис

Российского журналиста Антона Красовского на Украине заочно приговорили к пяти годам лишения свободы за "публичные призывы к геноциду". Об этом сообщают "Украинские новости".

"При поддержке публичного обвинения прокурорами офиса генерального прокурора суд признал бывшего директора Russia Today виновным в публичных призывах к геноциду", — заявили в офисе генпрокурора Украины.

Уточняется, что пять лет — максимальное наказание по данной статье. Расследование проводила СБУ.

Шокирующую посылку подбросили российскому телеведущему, приговорённому на Украине к тюрьме
Шокирующую посылку подбросили российскому телеведущему, приговорённому на Украине к тюрьме

Это уже не первый приговор для Красовского на Украине. В феврале прошлого года его осудили также на пять лет. В СБУ тогда заявили, что с февраля 2022 года журналист публично поддерживал действия РФ на Украине, а также якобы призывал к геноциду украинского народа. Киев неоднократно предъявлял заочные обвинения и выносил приговоры представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.

Никита Никонов
  • Новости
  • Антон Красовский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров