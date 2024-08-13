Психолог объяснила, почему отцы не должны стесняться обнимать своих детей

Нередко отцы отказываются от объятий с собственными детьми из-за банального чувства стеснения. Однако ребёнку важно чувствовать заботу и нежность от обоих родителей, поэтому мужчинам лучше не отказывать себе в данном желании. Таким образом у детей создаётся ощущение защищённости и комфорта, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова.

"Отцам не нужно стесняться проявлять нежность. Отцовская забота и тепло создают ощущение комфорта, безопасности и защиты. Это помогает детям чувствовать любовь и принятие родителей. Объятия помогают детям уменьшать стресс и тревогу, повышать самооценку и формировать глубокую эмоциональную связь со взрослыми", — пояснила Кузовкова в разговоре с РИАМО.

Кроме того, регулярные объятия учат детей самостоятельно проявлять заботу и любовь через тактильные ощущения. Это способствует поддержанию здоровых отношений в семье. И всё же нужно учитывать настроения и желания ребёнка. Сначала следует спросить разрешение, не вторгаясь в личное пространство подрастающего чада. В противном случае это разрушит выстроенное доверие.

"Но ласка важна всем детям — она необходима для формирования эмоционального интеллекта, осознания собственных чувств, развития эмпатии. Окружённые любовью дети растут более уверенными, обладают устойчивой психикой. Подрастая, мальчик сам начнёт ограничивать телесные контакты", — разъяснила специалист, добавив, что мальчикам объятия необходимы в той же мере, что и девочкам. Поэтому не стоит придерживаться распространённых стереотипов.