Праздновали закрытие Игр: Волонтёр Олимпиады в Париже в пьяном угаре задушил подругу
Le Parisien: Девушка-волонтёр найдена убитой после закрытия Олимпиады в Париже
Девушка‑волонтёр, работавшая на Олимпийских играх 2024 года, найдена мёртвой в квартире в Париже. По данным Le Parisien, мать жертвы сообщила о пропаже своей 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" 11 августа.
Девушка была убита в доме на улице Эмиль Блемон другим волонтёром, которого она знала два года. На её теле нашли гематому с левой стороны головы и рану на шее. Труп доставили в парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где в ближайшие часы должно пройти вскрытие.
Преступника уже задержали. Парень отправил тревожное сообщение своим близким, в котором указал, что "натворил глупостей", и перестал отвечать на звонки родных. Обеспокоенные, они связались с полицией и назвали адрес его съемного жилья в Париже. Вскрыв дверь, жандармы нашли тело жертвы и подозреваемого, который был пьян и находился в коматозном состоянии после попытки покончить с собой.
Причины расправы неизвестны, ведётся следствие.
Напомним, что в ночь на 12 августа в Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр, которые наверняка войдут в историю, как самые скандальные и позорные. Об их завершении на стадионе "Стад де Франс" официально объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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