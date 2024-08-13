Праздновали закрытие Игр: Волонтёр Олимпиады в Париже в пьяном угаре задушил подругу

Девушка‑волонтёр, работавшая на Олимпийских играх 2024 года, найдена мёртвой в квартире в Париже. По данным Le Parisien, мать жертвы сообщила о пропаже своей 21-летней дочери после окончания церемонии закрытия на стадионе "Стад де Франс" 11 августа.

Девушка была убита в доме на улице Эмиль Блемон другим волонтёром, которого она знала два года. На её теле нашли гематому с левой стороны головы и рану на шее. Труп доставили в парижский институт судебно-медицинской экспертизы, где в ближайшие часы должно пройти вскрытие.

Преступника уже задержали. Парень отправил тревожное сообщение своим близким, в котором указал, что "натворил глупостей", и перестал отвечать на звонки родных. Обеспокоенные, они связались с полицией и назвали адрес его съемного жилья в Париже. Вскрыв дверь, жандармы нашли тело жертвы и подозреваемого, который был пьян и находился в коматозном состоянии после попытки покончить с собой.

Причины расправы неизвестны, ведётся следствие.