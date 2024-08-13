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13 августа, 16:07

"Ты дура?" Грозная клиентка Wildberries ударила беременную сотрудницу ПВЗ

В Лобне клиентка Wildberries ударила по голове менеджера ПВЗ постельным бельём

В подмосковной Лобне клиентка Wildberries напала на менеджера пункта выдачи заказов (ПВЗ) из-за того, что ей не оформили возврат. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, буйная посетительница заказывала упаковку постельного белья.

В подмосковной Лобне клиентка Wildberries ударила по голове менеджера ПВЗ. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Женщина вскрыла заказ, а потом попросила оформить возврат. Сотрудница попыталась объяснить, что это невозможно. Однако терпение клиентки лопнуло, и она пару раз треснула сотрудницу по голове упаковкой.

По словам клиентки, менеджер заявила, что беременна и после случившегося хваталась за живот и ревела. Пострадавшая обратилась в полицию, а грозная посетительница написала гневный отзыв и поставила ПВЗ одну звезду. В пресс-службе Wildberries заявили, что организовали проверку.

Под Челябинском неадекватная клиентка кинула ножницы в сотрудницу ПВЗ Wildberries
Под Челябинском неадекватная клиентка кинула ножницы в сотрудницу ПВЗ Wildberries

Ранее в Сызрани другая нервная клиентка Wildberries чуть не ранила 18-летнюю сотрудницу ПВЗ, запустив в неё коробку с гвоздями. Женщина устроила бунт из-за того, что её товар перепутали на складе.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Никита Осипов
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