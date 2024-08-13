"Выходи решать!": Стартовала регистрация на ежегодную контрольную для детей и взрослых

На технологической платформе All Cups от VK открылась регистрация на Всероссийскую контрольную "Выходи решать!". В этому году все желающие смогут проверить свои знания по пяти предметам: математике, физике, информатике, биологии и астрономии.

Акция "Выходи решать!" пройдет в онлайн-формате с 28 сентября по 5 октября 2024 года. Принять участие могут все желающие старше 14 лет. По каждому предмету нужно будет за час осилить пять задач. Решать при этом можно из любой точки планеты — дома, в школе или на работе, а также на очной площадке, где предусмотрены различные научные лекции и квизы.

"За шесть лет "Выходи решать!" превратился из локального проекта в масштабное событие, которое объединяет тысячи участников из 74 регионов России и 20 стран мира. За это время более 200 тысяч человек решили контрольную, а количество очных площадок увеличилось с 400 до 1000. Наша цель — сделать "Выходи решать!" самым популярным научным событием в стране, задействовать более 1 миллиона участников", — отметила руководитель "Выходи решать!" и продюсер проектов Физтех-Союза Вероника Якубович.

Все участники контрольной получат сертификаты, а лучшие станут обладателями подарков и мерча от организаторов. Отдельный приз предусмотрен для школьников. Лучшие 10% рейтинга смогут претендовать на поступление в Заочную физико-техническую школу МФТИ без экзаменов.