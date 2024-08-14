Невролог объяснила, откуда пошло ложное убеждение, что все левши — гении

На сегодняшний день примерно 10–15% детей рождаются левшами. Раньше небольшая особенность привлекала немало внимания окружающих и даже считалась дурным знаком. Но со временем негативные стереотипы сошли на нет и им на смену пришли положительные мифы. Бытует мнение, что среди леворуких гении встречаются намного чаще. Так ли это и от чего на самом деле зависит, какая рука будет ведущей, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

"Следует различать левшей и леворуких. У левшей с рождения более доминантным является правое полушарие, а не левое, как у правшей, которых большинство. А леворукость — не врождённая особенность, а компенсаторная. Она может проявиться после повреждения правого полушария мозга в результате инсульта, отравлений, родовой травмы, ДЦП и так далее", — пояснила специалист в разговоре с "Газетой.ru".

Также врач напомнила, что в мире есть и амбидекстры — люди, которые одновременно хорошо управляются как левой, так и правой конечностью. Особенно они ценны в футболе, так как могут в голевой момент использовать любую ногу. Примечательно, что определить лево- или праворукость можно уже на 13–14-й неделе беременности при помощи УЗИ. Уже на этом сроке ребёнок чаще поворачивает голову в определённую сторону.

"Во многих культурах на протяжении веков левшество и леворукость были признаком отклонения от нормы. В XIX–XX веках в некоторых странах левшей с детства начинали переучивать, чтобы они привыкали писать и выполнять другие бытовые действия правой рукой. К счастью, сейчас от этого отказались. Переучивание левшей может привести к неврозу и нарушениям психоэмоционального развития", — предупредила Демьяновская.

Феномен леворукости до сих пор изучается. Из-за того что правое полушарие традиционно связывают с творчеством, обработкой информации в символах и образах, левшей считают более креативными и открытыми в эмоциональном плане. При этом у них наблюдается склонность к развитию психических заболеваний.