Пятая экспедиция "Ледокол знаний" отправилась из Мурманска к Северному полюсу

Пятая научно-просветительская экспедиция "Росатома" "Ледокол знаний", организованная при поддержке Российского общества "Знание", во вторник, 13 августа, отправилась из Мурманска к Северному полюсу. Рейсу дал старт капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов. По его словам, добраться до места участники должны 17 августа.

Экспедиция "Ледокол знаний" перед отправлением из Мурманска к Северному полюсу. Фото © VK / Ледокол знаний

Участники рейса познакомятся с устройством и работой ледокола, а также неповторимой природой Арктики. Для юных пассажиров будет организован лекторий, в рамках которого перед школьниками выступят учёные, педагоги и научные блогеры. В числе приглашённых спикеров — российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, профессор Российской академии наук (РАН) Артём Оганов, палеоантрополог и популяризатор научного знания Станислав Дробышевский, гендиректор общества "Знание" Максим Древаль и старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технического университета Андрей Акатов.

Экспедиция "Ледокол знаний" перед отправлением из Мурманска к Северному полюсу. Фото © VK / Ледокол знаний

В общей сложности экспедиция продлится десять дней и завершится 22 августа. В этот раз мероприятие впервые проходит в международном формате. В основной состав вошли 63 школьника, причём десять из них — иностранцы.

"15 участников Всемирного фестиваля молодёжи, ребята из стран, где мы активно развиваем атомные технологии, и лучшие российские школьники станут настоящей командой", — указал гендиректор "Атомфлота" Леонид Ирлица во время выступления на торжественной церемонии старта экспедиции.