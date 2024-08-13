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13 августа, 17:29

На полках российских ветаптек нашли запрещённый спрей для животных

Россельхознадзор выявил в обращении контрафактный ветпрепарат "Вольфазоль"

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что запрещённый с 20 декабря 2021 года ветпрепарат "Вольфазоль" сейчас находится в обращении. Ведомство предупредило об этом медиков и владельцев питомцев.

"Обращаем внимание, что за производство и реализацию в России контрафактных лекарственных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, применение такого препарата может быть небезопасно для домашних животных", — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

Спрей "Вольфазоль" применяют при травмах кожи в момент стрижки, кастрации, ампутации хвостов и других операциях. Кроме того, препарат используют для профилактики зачервления раны.

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В ситуациях, когда питомцы нуждаются в "экстренной" помощи, облегчить их состояние помогут препараты из домашней аптечки. Ранее ветеринар рассказал, какие лекарства подойдут кошкам и собакам.

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Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Никита Осипов
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