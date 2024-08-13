На полках российских ветаптек нашли запрещённый спрей для животных

Специалисты Россельхознадзора обнаружили, что запрещённый с 20 декабря 2021 года ветпрепарат "Вольфазоль" сейчас находится в обращении. Ведомство предупредило об этом медиков и владельцев питомцев.

"Обращаем внимание, что за производство и реализацию в России контрафактных лекарственных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, применение такого препарата может быть небезопасно для домашних животных", — подчеркнули в пресс-службе Россельхознадзора.

Спрей "Вольфазоль" применяют при травмах кожи в момент стрижки, кастрации, ампутации хвостов и других операциях. Кроме того, препарат используют для профилактики зачервления раны.