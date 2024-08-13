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13 августа, 17:06

ВСУ нанесли удар по девятиэтажке в Херсонской области, начался пожар

Глава Каховского округа сообщил об ударе ВСУ по девятиэтажному жилому дому

ВСУ нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

В Каховке горит девятиэтажка после удара ВСУ. Видео © Telegram / Павел Филипчук

"Прилёт. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово", — говорится в сообщении в телеграм-канале Филипчука.

Глава округа выразил надежду, что пострадавших не будет. По его словам, причастные к удару понесут ответственность за свои действия.

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Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Шебекино возросло до пяти. Возникшие в результате прилётов пожары в многоэтажке и двух частных домах потушены.

Обложка ©

Telegram / Павел Филипчук

Никита Никонов
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