ВСУ нанесли удар по девятиэтажке в Херсонской области, начался пожар

ВСУ нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

В Каховке горит девятиэтажка после удара ВСУ. Видео © Telegram / Павел Филипчук

"Прилёт. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово", — говорится в сообщении в телеграм-канале Филипчука.

Глава округа выразил надежду, что пострадавших не будет. По его словам, причастные к удару понесут ответственность за свои действия.