ВСУ вновь ударили по Энергодару, где находится ЗАЭС

Украинские войска вечером 12 агуста вновь открыли огонь по Энергодару, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", — приводит РИА "Новости" её слова.