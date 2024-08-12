ВСУ вновь ударили по Энергодару, где находится ЗАЭС
Директор по коммуникациям ЗАЭС: ВСУ обстреляли приграничную зону Энергодара
Украинские войска вечером 12 агуста вновь открыли огонь по Энергодару, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии", — приводит РИА "Новости" её слова.
Других подробностей пока не приводится.
Напомним, вечером 11 августа войска ВСУ нанесли удары по Энергодару. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС случилось возгорание. Пожар потушили силами сотрудников МЧС России. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что повреждения нанесли два дрона-камикадзе, которые были выпущены с разницей в 12 минут. В МАГАТЭ подчёркивают, что угроза для станции отсутствует. Администрация ЗАЭС в свою очередь уточнила, что утечки радиации нет, АЭС продолжает работать в штатном режиме.
Telegram / ЗАЭС. Официально