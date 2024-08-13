На Украине раскрыли число ракет собственного производства, и оно ничтожно мало
На Украине сообщили о производстве 10 дальнобойных ракет в год
На Украине производят всего 10 дальнобойных ракет в год. Об этом заявил украинский военный эксперт, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, этого количества явно недостаточно, чтобы одержать успех на фронте.
"Можем ли мы говорить, что делаем ракеты? Наверное, да. Можем ли мы десятью ракетами победить? Очевидно, нет", — сказал Чмут в интервью украинским СМИ.
При этом эксперт не уточнил, о каких именно ракетах идёт речь.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявлял, что у Киева якобы есть ракеты собственного производства дальностью до 700 километров. За прошлый год, по его словам, украинская оборонная промышленность якобы выросла в шесть раз и сейчас состоит из 500 предприятий: 100 государственных компаний и 400 частных.
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