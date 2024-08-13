На Украине раскрыли число ракет собственного производства, и оно ничтожно мало

На Украине производят всего 10 дальнобойных ракет в год. Об этом заявил украинский военный эксперт, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. По его словам, этого количества явно недостаточно, чтобы одержать успех на фронте.

"Можем ли мы говорить, что делаем ракеты? Наверное, да. Можем ли мы десятью ракетами победить? Очевидно, нет", — сказал Чмут в интервью украинским СМИ.

При этом эксперт не уточнил, о каких именно ракетах идёт речь.