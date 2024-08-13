Пророчество Иоанна Кронштадтского о России начало сбываться в 2024 году
Священник Иоанн Кронштадтский, который ушёл из жизни в начале XX века, оставил после себя множество предсказаний о том, какое будущее ждёт Россию. Некоторые из пророчеств стали сбываться в этом году, отмечает ИА "Кулик".
По данным агентства, незадолго до кончины старец назвал годы, которые приобретут для России особую значимость. Посохом он написал числа 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024.
Иоанн Кронштадтский предсказывал, что в это время в стране будет укрепляться православие. Кроме того, по его словам, люди обретут веру, которая будет помогать людям.
Православные старцы были издревле известны как провидцы. Мир перед ними представал в совершенно ином виде — они знали то, чего не знал никто. Ранее Life.ru писал, что говорили старцы о ближайшем будущем.
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