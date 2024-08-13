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13 августа, 19:05

Президент Палестины раскрыл, какие темы обсуждались на встрече с Путиным

Президент Палестины Аббас назвал встречу с Путиным честной и открытой

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / POOL / Майшев Алексей

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / POOL / Майшев Алексей

Встреча с российским лидером Владимиром Путиным была честной и открытой. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По словам политического деятеля, переговоры проходили в двух формата. Во время первого присутствовали представители СМИи, а вторая, на которой обсуждались волнующие и Россию, и Палестину вопросы, прошла тет-а-тет.

"Конечно же, мы говорили о трагической ситуации в секторе Газа, в результате которой были убиты 40 тысяч человек и ранены практически 100 тысяч и в результате которой разрушено более 70% инфраструктуры, зданий в секторе Газа", — рассказал Аббас.

Он уточнил, что разговор шёл о происходящем сейчас в секторе Газа, о том, как США видят дальнейшее развитие событий, как международное сообщество реагирует на события в регионе. По словам палестинского политика, как его народ, так и арабы не соглашаются с официальной позицией Вашингтона.

"Россия всегда на стороне правды": В Ново-Огарёве завершились переговоры Путина с президентом Палестины
"Россия всегда на стороне правды": В Ново-Огарёве завершились переговоры Путина с президентом Палестины

Напомним, 13 августа президент РФ Владимир Путин и его коллега из Палестины Махмуд Аббас провели переговоры в Москве. Мероприятие прошло в Ново-Огарёво — подмосковной резиденции российского лидера.

Алексей Соловьёв
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