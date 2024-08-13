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13 августа, 10:51

Путин и Аббас начали переговоры в Москве

Владимир Путин и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Владимир Путин и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / POOL / Евгений Биятов

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Палестины Махмуд Аббас начали переговоры в Москве. Они проходят в Ново-Огарёво — столичной резиденции российского лидера.

С нашей стороны в переговорах учавствует в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. Причём палестино-израильскому конфликту будет уделено отдельное внимание

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Напомним, Махмуд Аббас прибыл в Москву 12 августа. Его визит проходит на фоне тяжелейшего конфликта в секторе Газа и гибели ряда чиновников движения ХАМАС. Зачем палестинский лидер прибыл в РФ — в материале Life.ru.

Матвей Константинов
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