Путин и Аббас начали переговоры в Москве
Владимир Путин и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / POOL / Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Палестины Махмуд Аббас начали переговоры в Москве. Они проходят в Ново-Огарёво — столичной резиденции российского лидера.
С нашей стороны в переговорах учавствует в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. Причём палестино-израильскому конфликту будет уделено отдельное внимание
Напомним, Махмуд Аббас прибыл в Москву 12 августа. Его визит проходит на фоне тяжелейшего конфликта в секторе Газа и гибели ряда чиновников движения ХАМАС. Зачем палестинский лидер прибыл в РФ — в материале Life.ru.