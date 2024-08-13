Путин и Аббас начали переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Палестины Махмуд Аббас начали переговоры в Москве. Они проходят в Ново-Огарёво — столичной резиденции российского лидера.

С нашей стороны в переговорах учавствует в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа. Причём палестино-израильскому конфликту будет уделено отдельное внимание