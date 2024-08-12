Президент Палестины прибыл с визитом в Москву

С государственным визитом в Москву прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Да, он уже прибыл в Москву", — приводит слова Богданова ТАСС.