Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 16:31

Президент Палестины прибыл с визитом в Москву

Замглавы МИД Богданов: В Москву с визитом прибыл президент Палестины Аббас

Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA

Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA

С государственным визитом в Москву прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Да, он уже прибыл в Москву", — приводит слова Богданова ТАСС.

Махмуду Аббасу 88 лет. Он первый президент в истории Палестины, занимает эту должность с 2013 года.

Путин может встретиться с президентом Палестины Аббасом 13 августа
Путин может встретиться с президентом Палестины Аббасом 13 августа

Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители страны тогда пояснили, что политик не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июня заявил, что полным ходом идёт подготовка визита Аббаса в Россию. В июле стало известно, что глава ближневосточного государства прибудет в РФ 12-14 августа.

Никита Никонов
  • Новости
  • Махмуд Аббас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров