Президент Палестины прибыл с визитом в Москву
Замглавы МИД Богданов: В Москву с визитом прибыл президент Палестины Аббас
Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA
С государственным визитом в Москву прибыл президент Палестины Махмуд Аббас. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.
"Да, он уже прибыл в Москву", — приводит слова Богданова ТАСС.
Махмуду Аббасу 88 лет. Он первый президент в истории Палестины, занимает эту должность с 2013 года.
Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители страны тогда пояснили, что политик не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июня заявил, что полным ходом идёт подготовка визита Аббаса в Россию. В июле стало известно, что глава ближневосточного государства прибудет в РФ 12-14 августа.