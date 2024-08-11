Путин может встретиться с президентом Палестины Аббасом 13 августа

Президент Палестины Махмуд Аббас нанесёт визит в Москву с 12 по 14 августа. 13-го числа он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Президент приезжает 12 августа вечером. Во вторник ожидается встреча с президентом Путиным, а перед этим Махмуд Аббас возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 14 августа президент уезжает. Но, конечно, будет встреча с арабскими послами", — заявил он в разговоре с ТАСС.