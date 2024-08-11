Путин может встретиться с президентом Палестины Аббасом 13 августа
Посол Нофаль подтвердил визит президента Палестины Аббаса в РФ 12-14 августа
Президент Палестины Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Christoph Soeder, © Life.ru.
Президент Палестины Махмуд Аббас нанесёт визит в Москву с 12 по 14 августа. 13-го числа он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
"Президент приезжает 12 августа вечером. Во вторник ожидается встреча с президентом Путиным, а перед этим Махмуд Аббас возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 14 августа президент уезжает. Но, конечно, будет встреча с арабскими послами", — заявил он в разговоре с ТАСС.
По словам дипломата, главной темой обсуждения станет обострение палестино-израильского конфликта. Россия является для Палестины близкой страной, с которой следует советоваться, подчеркнул глава дипмиссии.
Напомним, что в начале ноября прошлого года стало известно о том, что визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Представители страны тогда пояснили, что политик не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце июня заявил, что полным ходом идёт подготовка визита Аббаса в Россию. В июле стало известно, что глава ближневосточного государства прибудет в РФ 12-14 августа.