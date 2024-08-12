Зачем лидер Палестины Махмуд Аббас едет в Россию накануне обещанного удара Ирана по Израилю Какие темы в переговорах президентов России и Палестины окажутся за кулисами и что мешает Израилю развязать в регионе третью мировую — в материале Life.ru 12 августа, 18:20 Лидер Палестины Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / CLEMENS BILAN

12 августа начинается официальный визит президента Палестины Махмуда Аббаса. Уточняется, что завтра он проведёт переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры двух стран обсудят отношения Москвы и Рамаллы, а также ситуацию в секторе Газа, пострадавшем от агрессии со стороны Израиля. Накануне в мировых СМИ появлялась информация, что палестинский лидер может посетить Россию в преддверии обещанного удара Ирана по Израилю, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке при помощи проиранских прокси-сил.

Напомним, по сообщению CNN, израильская разведка полагает, что "Хезболла" начнёт атаку на Израиль 12 августа, а несколько часов спустя подключится Иран. До этого западные СМИ сообщали, что Иран ответит ударом по Израилю за атаку, унёсшую жизнь лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, 13 августа. Поэтому за визитом главы Палестины в Москву в мире наблюдают с повышенным интересом, считают политологи.

Отношения между Аббасом и Путиным

Нынешний визит палестинского лидера станет уже 21-м по счёту. Впервые Аббас, который на тот момент возглавлял Палестинскую национальную администрацию, прилетел в Москву зимой 2005 года. Тогда два лидера обсуждали вопрос урегулирования арабо-израильского конфликта. В итоге было принято совместное заявление о необходимости восстановления границ Палестины, которые были актуальны до начала боевых действий 1967 года, а также провозглашения независимости палестинского государства. В статусе главы ПНА Аббас посещал Россию девять раз, на всех встречах стороны затрагивали палестино-израильский вопрос.

В 2013 году Аббас прилетел в Москву уже в статусе президента Палестины. Тогда он поблагодарил российскую сторону за поддержку Рамаллы на заседании Генассамблеи ООН, где решался вопрос о предоставлении Палестине статуса наблюдателя при международной организации.

В дальнейшем Махмуд Аббас ежегодно прилетал в Москву. Заключительная встреча между лидерами двух стран состоялась осенью 2021 года. Тогда Путин и Аббас также обсуждали урегулирование конфликта с Израилем, российский лидер подтвердил свою позицию о необходимости решения кризиса в соответствии с подходами Совбеза ООН.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Сочи (2017 год). Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Что будут обсуждать Путин и Аббас

Ожидается, что основной темой переговоров станет ситуация в Газе, а также роль Москвы в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Очередная горячая фаза конфликта, продолжающегося с середины прошлого столетия, началась в октябре прошлого года. Тогда Израиль был подвергнут ракетному обстрелу со стороны движения ХАМАС, которое контролирует территорию Газы. В ответ израильские вооружённые силы начали наземную операцию против палестинской организации. Кроме того, израильтяне начали массированный обстрел Газы, включая гражданские объекты. Российская сторона неоднократно призывала к прекращению конфликта.

Мир на Ближнем Востоке, восстановление Газы

Россия для решения кризиса на Ближнем Востоке настаивает на необходимости соблюдения резолюции Совбеза ООН о признании двух государств и возвращении границ к 1967 году. Но в настоящее время ситуация осложняется тем, что сама Палестина де-факто разделена на две части: Западный берег реки Иордан контролируется правительством Палестины во главе с Аббасом, а сектор Газа — движением ХАМАС.

Поэтому для достижения этой цели необходимо сначала прийти к единству между палестинскими организациями. Но, несмотря на все противоречия, все эти движения объединяет озабоченность ситуацией в Газе, где до сих пор продолжают погибать местные жители. Поэтому визит Аббаса можно рассматривать как попытку привлечения России к урегулированию конфликта. Палестинский лидер неоднократно заявлял о близости в позициях между Москвой и Рамаллой по ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Аббас перед визитом в РФ заявил о наличии у него плана по восстановлению Газы. Но для его реализации требуется полный вывод израильской армии с палестинских земель. Вероятно, палестинский лидер во время встречи с Путиным попытается заручиться поддержкой Москвы в реализации данного плана.

Ситуация усугубляется тем, что сторонами ближневосточного конфликта выступают Иран и ливанская шиитская группировка "Хезболла". Поэтому для достижения мира в регионе необходимо примирить Израиль не только с палестинцами, но и с Ираном и "Хезболлой". Насколько эта задача выполнима — вопрос сложный и неоднозначный. Но палестинский народ в данном противостоянии рассчитывает на помощь со стороны России, которая на протяжении многих лет не оставляла его в трудную минуту.

Политолог Камран Гасанов напоминает, что уже были инсайды о том, что Москва убеждает аятоллу не наносить ответный удар. То есть чем громче гремят снаряды и чем больше людей умирает в больницах, школах в секторе Газа, тем выше вероятность ирано-израильской эскалации, полагает он. И тем активнее, наверное, международные игроки, США, Россия в том числе, будут пытаться как-то урегулировать эту ситуацию.

Стоит напомнить, что визит произойдёт на фоне заявленного Тегераном удара по Израилю, который обещал Тель-Авиву ответить за убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Сейчас мировое сообщество накачано информацией о готовящемся ударе Ирана по Израилю. Поскольку каждый день все его ждут — он вряд ли состоится, полагает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов. Во всяком случае, в ближайшие дни. По его словам, эта тема ближневосточной повестки, возможно, и будет проговариваться на встрече лидеров двух стран в Москве, но не будет главной.

— Если Иран и ответит ударом, то не сейчас. К тому же Израиль также вбрасывал в СМИ информацию о превентивном ударе по Ирану. Однако этому может помешать заявление о том, что Россия будет помогать Ирану в выстраивании комплекса эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны. Всё это началось с визита Сергея Шойгу в Тегеран и продолжается сейчас путём поставок различного вооружения, о чём неоднократно сообщали средства массовой информации, то есть это ведётся абсолютно публично и открыто, это никто не скрывает. А не скрывается это в том числе для того, чтобы не было соблазна у Израиля при помощи США нанести там какой-то превентивный удар и развязать ещё одну большую войну на Ближнем Востоке, — прокомментировал Life.ru сложившуюся ситуацию Данила Крылов.