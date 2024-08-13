"Россия всегда на стороне правды": В Ново-Огарёве завершились переговоры Путина с президентом Палестины
В Ново-Огарёве завершились переговоры Путина и президента Палестины Аббаса
В подмосковной резиденции президента РФ Ново-Огарёве завершились переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Беседа продолжалась около трёх часов, после чего Путин проводил Аббаса до автомобиля.
Владимир Путин и Махмуд Аббас после переговоров в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе встречи главы государств затронули ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Путин указал, что Россия с большой болью и тревогой наблюдает за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине.
"Со своей стороны делаем всё, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера. Делаем всё, для того чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинского народа", — отметил президент РФ.
По словам Путина, позиция России в этом вопросе осталась неизменной. Глава государства подчеркнул: для длительного стабильного мира в регионе необходимо выполнить все решения ООН и создать полноценное палестинское государство.
Аббас назвал Россию дружественной страной для Палестины и подчеркнул, что эта дружба длится уже десятилетия.
"Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды. И каждый раз, когда я говорил с господином президентом [Путиным] о международном праве, тех резолюциях, которые были приняты, – они действительно начались в 1947 году, с тех пор принято более 1000 решений, резолюций в Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности", — отметил политик.
Тем не менее, по словам Аббаса, ООН под давлением США провалила свою миссию в том, чтобы дать одно решение и принять одну резолюцию, которая бы реализовала и обеспечила реализацию права палестинского народа.
Напомним, с нашей стороны в переговорах также участвовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Махмуд Аббас прибыл в Москву 12 августа. Его визит проходит на фоне тяжелейшего конфликта в секторе Газа и гибели ряда высокопоставленных членов движения ХАМАС, в том числе Исмаила Хании. Зачем палестинский лидер прибыл в РФ — в материале Life.ru.
ТАСС / POOL / Алексей Майшев