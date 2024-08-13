"Россия всегда на стороне правды": В Ново-Огарёве завершились переговоры Путина с президентом Палестины

В подмосковной резиденции президента РФ Ново-Огарёве завершились переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Беседа продолжалась около трёх часов, после чего Путин проводил Аббаса до автомобиля.

Владимир Путин и Махмуд Аббас после переговоров в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе встречи главы государств затронули ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, Путин указал, что Россия с большой болью и тревогой наблюдает за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине.

"Со своей стороны делаем всё, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы около 700 тонн грузов направили различного характера. Делаем всё, для того чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинского народа", — отметил президент РФ.

По словам Путина, позиция России в этом вопросе осталась неизменной. Глава государства подчеркнул: для длительного стабильного мира в регионе необходимо выполнить все решения ООН и создать полноценное палестинское государство.

Аббас назвал Россию дружественной страной для Палестины и подчеркнул, что эта дружба длится уже десятилетия.

"Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды. И каждый раз, когда я говорил с господином президентом [Путиным] о международном праве, тех резолюциях, которые были приняты, – они действительно начались в 1947 году, с тех пор принято более 1000 решений, резолюций в Генеральной Ассамблее, в Совете Безопасности", — отметил политик.