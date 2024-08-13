Родителям перечислили главные признаки готовности ребёнка к школе

Когда малыш готовится войти в мир школьного обучения, важно убедиться, что он достиг определённого уровня развития. Врач-невролог Юлиана Борейша раскрыла секреты оценки готовности детей к школе в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, родителям нужно объективно оценить готовность ребёнка к школе. Так, первый индикатор готовности — это желание самого чада идти в школу. Если он не проявляет интереса и предпочитает играть, это может свидетельствовать о недостаточной готовности к изменениям. Наблюдайте за навыками малыша: умение прыгать на одной ноге, ловить мяч и пользоваться скакалкой. Всё это показывает, что его физическая координация на высоте.

Коммуникативные способности также важны: ребёнок должен легко общаться со сверстниками и отвечать на вопросы взрослых. Кроме того, ему следует быть осведомлённым о месте, времени и пространстве.

Не забудьте о бытовых навыках. Малыш должен уметь обслуживать себя самостоятельно: пользоваться ложкой, завязывать шнурки, одеваться в соответствии с сезоном и знать, где находятся его вещи.

Если вы сомневаетесь в готовности ребёнка, рекомендуется обратиться к специалистам. Невролог, логопед, нейропсихолог и психолог помогут определить, готов ли ребёнок к школьному обучению. Для этого могут использоваться такие методы, как электроэнцефалография и нейрофизиологические тесты.