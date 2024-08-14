Терапевт рассказала о влиянии еды на когнитивные функции

Рацион питания может влиять на работу мозга. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Анна Ратникова заявила, что важную роль оказывают белки, жиры и углеводы, которые являются основой для функционирования не только тела, но и ума.

Ключевую роль в когнитивных функциях играет микробиота кишечника. Состояние микрофлоры может оказывать влияние на проявления тревожности, депрессии и общее настроение. Еда также имеет значение для уровня стресса. Врач отметила, что одноразовое потребление фастфуда, например бургера или газировки, не нанесет значительного вреда, если рацион в остальном сбалансирован.

Тем не менее постоянное потребление фастфуда может приводить к дефициту витаминов группы В, необходимых для мозга, а также к нехватке полиненасыщенных жирных кислот и белка. Специалист рекомендует насыщать рацион фруктами, овощами, орехами, семенами и жирной рыбой, сокращая количество обработанных продуктов и сахара. Терапевт советует обращать внимание на симптомы, такие как ухудшение памяти, концентрации, проблемы с вниманием и языковыми навыками, а также нарушение сна и симптомы тревоги.