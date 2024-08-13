Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"

Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук и по совместительству муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что кредиторская задолженность проектного подразделения маркетплейса в 30 миллиардов рублей возникла из-за авансов. Такой информацией предприниматель поделился в своём телеграм-канале.

"ВБ Девелопмент" строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет", — сообщил Бакальчук.

Помимо этого, бизнесмен подчеркнул, что все полученные на возведение объектов денежные средства в настоящее время вложены в материалы и авансы. Он отметил, что "ВБ Девелопмент" работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.

Бакальчук также сообщил, что его проектное подразделение маркетплейса укладывается в стоимость строительства в полтора раза ниже рыночной. В то же время он уточнил, что, согласно планам, выгоду от этого должна была получить Wildberries.