Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности "ВБ Девелопмент"
Бакальчук заявил, что задолженность "ВБ Девелопмент" возникла из-за авансов
Учредитель "ВБ Девелопмент" Владислав Бакальчук и по совместительству муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что кредиторская задолженность проектного подразделения маркетплейса в 30 миллиардов рублей возникла из-за авансов. Такой информацией предприниматель поделился в своём телеграм-канале.
"ВБ Девелопмент" строит более 3 миллионов квадратных метров складских помещений общей стоимостью более 120 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов, а как только компания закончит работу, которую она делает быстро и качественно, так эта задолженность сразу исчезнет", — сообщил Бакальчук.
Помимо этого, бизнесмен подчеркнул, что все полученные на возведение объектов денежные средства в настоящее время вложены в материалы и авансы. Он отметил, что "ВБ Девелопмент" работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.
Бакальчук также сообщил, что его проектное подразделение маркетплейса укладывается в стоимость строительства в полтора раза ниже рыночной. В то же время он уточнил, что, согласно планам, выгоду от этого должна была получить Wildberries.
Ранее Life.ru писал, что "ВБ Девелопмент" — проектное подразделение Wildberries — задолжало маркетплейсу более 30 миллиардов рублей. Как рассказали в пресс-службе ООО "РВБ", являющегося юридическим лицом объединённых Russ и Wildberries, по данному факту проходит аудит.
Telegram / Владислав Бакальчук