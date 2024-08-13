Супруги-экстремисты Невзоровы* обжалуют решение суда об изъятии их имущества

Супруги Александр* и Лидия** Невзоровы* оспаривают в суде конфискацию их имущества и решение о признании их экстремистским объединением. Эти две апелляционные жалобы зарегистрировал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Согласно карточке дела на сайте суда, одна из жалоб супругов-экстремистов оставлена без движения, другая принята к рассмотрению. Решение по ней будет вынесено до 23 августа это года.

Напомним, что в начале июля журналиста Александра Невзорова* и его супругу Лидию** признали экстремистским объединением и запретили их деятельность в России. Тогда же было обращено в доход государства имущество супругов — три земельных участка, здание на участке, дом, автомобиль и 25% долей уставного капитала ООО "Питер-технопроект — Новые ресурсы".