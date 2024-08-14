Финал Олимпийских игр в Париже – 2024 шокировал многих: закрытие соревнований развернуло перед зрителями не просто спортивное шоу, а апофеоз бесовских символов. Эксперты "Царьграда" рассказали, что стоит за этой демонстрацией.

На завершающем этапе Олимпиады афиша закрытия произвела истинный фурор: зловещий чёрный постер с изображением мужского силуэта, стремящегося вниз с небес, вызвал шквал обсуждений. Это изображение, по мнению критиков, олицетворяет падение Сатаны, что отсылает к библейским текстам о падении Денницы с небес. Так считает архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Идеолог "Царьграда" Михаил Тюренков утверждает, что парижская Олимпиада символизирует не только крах христианских ценностей, но и демонстрирует истинное лицо постхристианской цивилизации. В его взгляде это не что иное, как откровенное кощунство и прославление культов античности в их самом извращённом виде.

Политологи и общественные деятели заметили, что символика церемонии закрытия перекликалась с теми же демоническими темами, что и на открытии Олимпиады. В то время как представители МОК пытались оправдать эту символику как дань уважения историческому наследию Франции и научной фантастике, критики уверены, что посыл был явно антихристианским.

В соцсетях и общественных обсуждениях возмущение по поводу символов и посланий на Олимпиаде только усилилось, что вновь поднимает вопрос о намерениях организаторов и тенденциях современного культурного ландшафта.