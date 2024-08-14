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13 августа, 22:30

Голый лихач на "мерсе" влетел в толпу и сбил пятерых пешеходов в Калининграде

МВД: В Калининграде автомобиль выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов

В Калининграде водитель "мерседеса" вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД и продемонстрировали видеозапись с места событий.

Голый лихач на "мерсе" влетел в толпу и сбил пятерых пешеходов в Калининграде. Видео © Telegram / МВД 39

Всё произошло вечером, 13 августа на ул. Черняховского. Водитель "мерседеса" не справился с управлением, выехал на оживлённый тротуар и сбил пять человек. Остальные чудом успели отбежать.

"Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение. 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции", — сообщили в ведомстве.

На опубликованной МВД видеозаписи с места продемонстрирован процесс задержания водителя, сбившего людей. На ней видно, что на мужчине из одежды были только штаны. В его автомобиле был найден пустой пакетик, который привлекли к делу.

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Ранее сообщалось об аварии, которая произошла вечером 13 августа в Басманном районе Москвы. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением, влетела на пешеходную зону, снесла прохожую и врезалась в здание кофейни.

Оксана Попова
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