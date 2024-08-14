"Я ожидаю этого": Байден обнадёжил Израиль по поводу возможного удара Ирана

Пока ещё действующий глава Соединённых Штатов Джо Байден ожидает, что власти Ирана откажутся от своих планов, касающихся ударов по Израилю, если будет заключена сделка о прекращении огня в секторе Газа. Эти слова 46-го американского лидера распространили представители Белого дома.

Журналисты задали главе государства вопрос относительно того, сможет ли заключение сделки вынудить Иран отказаться от своих планов в отношении еврейского государства. В результате президент ответил утвердительно.

"Я ожидаю этого", — заявил Джо Байден, отметив, что вероятность нанесения удара со стороны Исламской Республики затрудняет перспективы заключения договоренностей между Тель-Авивом и ХАМАС.