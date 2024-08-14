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13 августа, 23:54

"Я ожидаю этого": Байден обнадёжил Израиль по поводу возможного удара Ирана

Байден ожидает, что Иран не ударит по Израилю в случае заключения сделки по Газе

Пока ещё действующий глава Соединённых Штатов Джо Байден ожидает, что власти Ирана откажутся от своих планов, касающихся ударов по Израилю, если будет заключена сделка о прекращении огня в секторе Газа. Эти слова 46-го американского лидера распространили представители Белого дома.

Журналисты задали главе государства вопрос относительно того, сможет ли заключение сделки вынудить Иран отказаться от своих планов в отношении еврейского государства. В результате президент ответил утвердительно.

"Я ожидаю этого", — заявил Джо Байден, отметив, что вероятность нанесения удара со стороны Исламской Республики затрудняет перспективы заключения договоренностей между Тель-Авивом и ХАМАС.

Американские СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю
Американские СМИ сообщили о планах "Хезболлы" нанести удар по Израилю

Напомним, что по данным разведслужб еврейского государства, Иран решил атаковать Израиль напрямую в ответ на гибель главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Некоторые средства массовой информации по этому поводу писали, что Тегеран может сделать это даже до запланированных на 14-15 августа переговоров о сделке по освобождению заложников между Тель-Авивом и палестинским движением, к которым призывали представители Египта, Катара и Соединённых Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Алексей Соловьёв
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