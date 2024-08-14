Российские специалисты увеличили дальность действия "Ланцета"

Дальность применения барражирующего боеприпаса "Ланцет" теперь составляет около 70–80 километров от линии боевого соприкосновения. Как передают корреспонденты ТАСС, в распоряжении которых оказалось официальное издание форума "Армия", это стало возможным после обновления этих устройств.

"Важно отметить, что расстояние, на которое теперь может летать "Ланцет", достигло отметки 70–80 км от линии боевого столкновения", — сообщают журналисты.

Также стоит отметить, что эти дроны-камикадзе прошли модернизацию. После неё улучшились устойчивость и качество передачи видеосигнала оператору.