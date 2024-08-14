Стало известно, на сколько в России подорожает водка

Крупнейший российский поставщик этилового спирта из пищевого сырья "Росспиртпром" уведомил производителей водки о повышении цен на спирт с начала осени почти на 9%. В связи с этим директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сообщил РБК, что водка подорожает незначительно.

Журналисты сообщили, что в августе текущего года холдинг разослал производителям письма, в которых говорится, что с 1 сентября продукция подорожает с действующей сейчас цены в 780 рублей за 1 дал ректификованного спирта до 850 руб. Собеседники РБК в трёх компаниях уточнили, что ещё 31 мая стоимость спирта составляла 680 рублей за 1 дал, как и почти полтора года до этого, а уже с 1 июня начались повышения.

Дробиз в связи с этим заявил, что на доступности ликёро-водочной продукции повышение цен на спирт даже на 25% критично не скажется. Директор ЦИФРРА отметил, что на спирт в недорогой бутылке водки до всех этих повышений приходилось всего 13 рублей.

"С сентября же этот показатель будет составлять около 17 рублей — то есть на 4 рубля больше. Примерно на эту разницу и подорожает бутылка", — приводит издание слова эксперта.