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14 августа, 02:15

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

"Страна.ua": Взрывы прогремели в Глухове Сумской области Украины

В Глухове, находящемся в Сумской области Украины, раздались мощные взрывы, сообщает украинский ресурс "Страна.ua".

Согласно последним данным, на территории Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областей была объявлена воздушная тревога. Эти регионы оказались под угрозой, и местные жители находятся в состоянии повышенной готовности.

В то время как украинские власти активно следят за развитием ситуации, российское Министерство обороны пока что не сделало официальных комментариев по поводу происходящего.

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Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области Украины, что привело к переброске подкреплений украинской армии в Курскую область. По информации пресс-службы Минобороны России, авиацией и ракетными войсками были поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Кирилл Сосновских
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