Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Глухове, находящемся в Сумской области Украины, раздались мощные взрывы, сообщает украинский ресурс "Страна.ua".

Согласно последним данным, на территории Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областей была объявлена воздушная тревога. Эти регионы оказались под угрозой, и местные жители находятся в состоянии повышенной готовности.

В то время как украинские власти активно следят за развитием ситуации, российское Министерство обороны пока что не сделало официальных комментариев по поводу происходящего.