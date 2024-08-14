Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
"Страна.ua": Взрывы прогремели в Глухове Сумской области Украины
В Глухове, находящемся в Сумской области Украины, раздались мощные взрывы, сообщает украинский ресурс "Страна.ua".
Согласно последним данным, на территории Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областей была объявлена воздушная тревога. Эти регионы оказались под угрозой, и местные жители находятся в состоянии повышенной готовности.
В то время как украинские власти активно следят за развитием ситуации, российское Министерство обороны пока что не сделало официальных комментариев по поводу происходящего.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области Украины, что привело к переброске подкреплений украинской армии в Курскую область. По информации пресс-службы Минобороны России, авиацией и ракетными войсками были поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки.
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