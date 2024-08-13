Главные новости СВО и КТО: Сбор трофеев под Курском, освобождено Лисичное, эвакуация под Белгородом, ситуация на 13 августа Под Курском участники СВО начали показывать трофеи и не допускают прорыва, камикадзе ВСУ рвутся на Белгородчину, враг теряет Синьковку - подробнее на Life.ru. 13 августа, 11:46 Российские военнослужащие в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Курская область, 13 августа

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов. В них осталось около 2 тысяч человек. Также глава региона сообщил, что заканчиваются работы по обустройству танкового рва. Его длинна – 46 километров. Ситуация остаётся напряжённой. Зафиксировано применение химического оружия.

Ликвидация колонны фашистов-страйкеров на Курском направлении в Гирьях. Видео © Telegram / ТРОЙКА

— Снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельсовета, — рассказал Смирнов о ситуации, произошедшей с бригадой «Россетей» в Беловском районе.

Бои продолжаются. Общие потери украинской группировки в Курской области перевалили за 1,5 тысячи человек. Расширить зону оккупации у ВСУ не получается, но это не означает, что накатов противника нет. Отражены атаки 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево, сообщили в Минобороны. Город Суджа, который стал первой целью украинцев – в серой зоне, говорят «Два майора».

Кадры работы наших бойцов по уничтожению украинских боевиков. Видео © Telegram / Архангел Спецназа Z

Появляются у Армии России и трофеи. Так бойцы захватили украинский БТР-4А. Также взята станция Starlink. Морпехи 810 бригады затрофеили американский бронеавтомобиль Cougar H.

Трофей наших бойцов в Курском приграничье — украинский БТР-4 «Буцефал» предназначен для перевозки бойцов мотострелковых подразделений. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев

Канал «Управление Z» отмечает, что сумские объекты военной инфраструктуры отключены от электроснабжения. ВС РФ бьют по заправкам и складам ГСМ, которые используются украинскими подразделениями.

Белгородская область, 13 августа

Ситуация в Белгородской области постепенно накаляется, пока только в информационном поле, хотя скопления противника на границе фиксируют и уничтожают.

— Шедшие весь день накаты на МАПП Колотиловка на Белгородском участке границы также показали устремления противника и на этом направлении. Не считаясь с потерями, враг лез весь день, обламывая зубы о пограничников и ВС России, — отмечают "Два майора".

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Фото © VK / Минобороны России

В результате безуспешных атак Украина потеряла, как минимум 12 убитыми и 15 ранеными. Источники говорят, что вэсэушники вышли на минное поле. МАПП Колотиловка находится на территории Краснояружского района, откуда начали вывозить мирное население.

— Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения, — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Донецкая Народная Республика, 13 августа

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что за июль при проведении СВО в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождены 19 населённых пунктов. На этом российские войска не останавливаются. Противник выбит из Лисичного под Донецком и инициатива на этом театре военных действий полностью за ВС РФ.

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Армия России полностью очистила городские кварталы Красногоровки от киевских боевиков и в ближайшее время мы увидим новости о полном контроле Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирово, Артемово и Желанного.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что российские военные уже в Торецке и продвигаются по улицам Лесная и 91-ой дивизии. Возможно, что оттуда выведены часть украинских подразделений – их отправили в Курскую область.

Харьковская область, 13 августа

Группировка войск «Север» работает не только в Курской и Сумской областях, но и Харьковской, где продолжаются бои в Волчанске и под Липцами. Здесь противник не оставляет попыток контратаковать наши силы. Общие потери со стороны Украины – до 160 человек. На Купянском направлении враг теряет Синьковку. Также есть продвижение в направлении Стельмаховки.

Снижение возраста мобилизации

На Украине не прекращается дискуссия о необходимости снижения возраста призыва по мобилизации. Сейчас на фронт забирают с 25 лет.

— Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи, то должно быть 20-50, — заявил депутат Верховной рады от партии Зеленского Роман Костенко.

Слуга народа признал, что снижение возраста мобилизации лоббируют западные кураторы Украины, что в очередной раз подтверждает желание продолжать боевые действия, не считаясь с потерями. Правда идут на фронт не все, например, певец Юлик признал, что воевать не умеет, поэтому и на фронт ему не надо. Интересно, все ли украинцы умеют держать оружие в руках или только те, у кого нет возможности откупиться от ТЦК?

Авторы Даниил Черных