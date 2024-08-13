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Главные новости СВО и КТО: Сбор трофеев под Курском, освобождено Лисичное, эвакуация под Белгородом, ситуация на 13 августа

Под Курском участники СВО начали показывать трофеи и не допускают прорыва, камикадзе ВСУ рвутся на Белгородчину, враг теряет Синьковку - подробнее на Life.ru.

13 августа, 11:46
Российские военнослужащие в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Российские военнослужащие в зоне СВО. Обложка © VK / Минобороны России

Курская область, 13 августа

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населённых пунктов. В них осталось около 2 тысяч человек. Также глава региона сообщил, что заканчиваются работы по обустройству танкового рва. Его длинна – 46 километров. Ситуация остаётся напряжённой. Зафиксировано применение химического оружия.

Ликвидация колонны фашистов-страйкеров на Курском направлении в Гирьях. Видео © Telegram / ТРОЙКА

Снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельсовета,рассказал Смирнов о ситуации, произошедшей с бригадой «Россетей» в Беловском районе.

Бои продолжаются. Общие потери украинской группировки в Курской области перевалили за 1,5 тысячи человек. Расширить зону оккупации у ВСУ не получается, но это не означает, что накатов противника нет. Отражены атаки 80 и 82 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево, сообщили в Минобороны. Город Суджа, который стал первой целью украинцев – в серой зоне, говорят «Два майора».

Кадры работы наших бойцов по уничтожению украинских боевиков. Видео © Telegram / Архангел Спецназа Z

Появляются у Армии России и трофеи. Так бойцы захватили украинский БТР-4А. Также взята станция Starlink. Морпехи 810 бригады затрофеили американский бронеавтомобиль Cougar H.

Трофей наших бойцов в Курском приграничье — украинский БТР-4 «Буцефал» предназначен для перевозки бойцов мотострелковых подразделений. Видео © Telegram / Ахмед Дудаев

Канал «Управление Z» отмечает, что сумские объекты военной инфраструктуры отключены от электроснабжения. ВС РФ бьют по заправкам и складам ГСМ, которые используются украинскими подразделениями.

Белгородская область, 13 августа

Ситуация в Белгородской области постепенно накаляется, пока только в информационном поле, хотя скопления противника на границе фиксируют и уничтожают.

Шедшие весь день накаты на МАПП Колотиловка на Белгородском участке границы также показали устремления противника и на этом направлении. Не считаясь с потерями, враг лез весь день, обламывая зубы о пограничников и ВС России, — отмечают "Два майора".

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Фото © VK / Минобороны России

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Фото © VK / Минобороны России

В результате безуспешных атак Украина потеряла, как минимум 12 убитыми и 15 ранеными. Источники говорят, что вэсэушники вышли на минное поле. МАПП Колотиловка находится на территории Краснояружского района, откуда начали вывозить мирное население.

Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населённых пунктов. Из-за оперативной обстановки выехало более 11 тысяч человек. Сейчас около 1000 человек находятся в пунктах временного размещения,рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Донецкая Народная Республика, 13 августа

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось, что за июль при проведении СВО в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобождены 19 населённых пунктов. На этом российские войска не останавливаются. Противник выбит из Лисичного под Донецком и инициатива на этом театре военных действий полностью за ВС РФ.

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Работа артиллерии в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Армия России полностью очистила городские кварталы Красногоровки от киевских боевиков и в ближайшее время мы увидим новости о полном контроле Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирово, Артемово и Желанного.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что российские военные уже в Торецке и продвигаются по улицам Лесная и 91-ой дивизии. Возможно, что оттуда выведены часть украинских подразделений – их отправили в Курскую область.

Харьковская область, 13 августа

Группировка войск «Север» работает не только в Курской и Сумской областях, но и Харьковской, где продолжаются бои в Волчанске и под Липцами. Здесь противник не оставляет попыток контратаковать наши силы. Общие потери со стороны Украины – до 160 человек. На Купянском направлении враг теряет Синьковку. Также есть продвижение в направлении Стельмаховки.

Снижение возраста мобилизации

На Украине не прекращается дискуссия о необходимости снижения возраста призыва по мобилизации. Сейчас на фронт забирают с 25 лет.

Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли нормально выполнять боевые задачи, то должно быть 20-50,заявил депутат Верховной рады от партии Зеленского Роман Костенко.

Слуга народа признал, что снижение возраста мобилизации лоббируют западные кураторы Украины, что в очередной раз подтверждает желание продолжать боевые действия, не считаясь с потерями. Правда идут на фронт не все, например, певец Юлик признал, что воевать не умеет, поэтому и на фронт ему не надо. Интересно, все ли украинцы умеют держать оружие в руках или только те, у кого нет возможности откупиться от ТЦК?

"Блицкрига не получилось": Алаудинов констатировал конец продвижения ВСУ в Курской области
"Блицкрига не получилось": Алаудинов констатировал конец продвижения ВСУ в Курской области
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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