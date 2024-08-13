Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили резервы ВСУ в Сумской области Украины, откуда командование украинской армии перебрасывает подкрепление в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.