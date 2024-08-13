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Регион
13 августа, 11:49

Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили резервы ВСУ в Сумской области Украины, откуда командование украинской армии перебрасывает подкрепление в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки Курской области.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 2 тысячи военных
Потери ВСУ за время боёв в Курской области превысили 2 тысячи военных

Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов. Блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за всю СВО.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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