Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили резервы ВСУ в Сумской области Украины, откуда командование украинской армии перебрасывает подкрепление в Курскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки Курской области.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. Сейчас обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов. Блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за всю СВО.
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